Pokal-Aus für Frankfurt: Aufsteiger 0:3 in Aue

Aus unserem Archiv

Aue

Erstmals seit zwölf Jahren ist Eintracht Frankfurt bereits in der ersten Runde des DFB-Pokals ausgeschieden. Der Bundesliga-Aufsteiger verlor am Sonntag in einer Hitzeschlacht bei Zweitligist FC Erzgebirge Aue mit 0:3 (0:1) und geht nun mit einem Negativerlebnis in die Erstliga-Saison.