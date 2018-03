Pörtner hofft auf zwei gute Halbzeiten

Kein Teaser vorhanden

Vor einem Jahr mussten sich die Oberligaspieler der Spvgg EGC Wirges mächtig strecken, um im Rheinlandderby gegen den SV Roßbach/Verscheid nicht in Rückstand zu geraten. Am Ende jubelten die Blau-Weißen aber. Lars Bohm sicherte mit zwei späten Treffern den 2:0-Sieg.

Foto: Marco Rosbach

Dazu ist die Saison noch zu jung, aber dennoch hat die Partie am Mittwoch nicht nur für Spvgg-Trainer Hansi Pörtner nach zwei Niederlagen gegen Ludwigshafen und in Völklingen eine weichenstellende Bedeutung: "In den beiden Spielen konnte meine Mannschaft jeweils nur eine Halbzeit lang überzeugen. Gegen Ludwigshafen hat sie nach der Pause gut gespielt, in Völklingen in den ersten 45 Minuten. Jetzt müssen wir die beiden guten Halbzeiten zusammenwerfen und wenigstens 80 Minuten konzentriert zur Sache gehen. In den verbleibenden zehn Minuten müssen wir dann den Erfolg über die Zeit bringen. So einfach ist das eigentlich."

Nun, ganz so einfach wird das sicherlich nicht, denn auch die Gäste aus dem Wiedtal stehen mit einem mageren Unentschieden und einer Niederlage nicht weit von der Wand entfernt. Und so weiß Pörtner: "Die Wiedtaler werden versuchen, uns das Leben auch im eigenen Stadion so schwer wie möglich zu machen. Die wollen ganz sicher nicht mit einer weiteren Niederlage zum Pokalschlager am Sonntag gegen den Bundesligisten FSV Mainz 05 antreten. Unsere Gäste werden hier alle Kräfte mobilisieren, die Meisterschaftspartie erfolgreich zu beenden."

Aber das wollen Pörtner und seine Mannschaft auch. Die geht zuversichtlich auf die kommende Aufgabe zu, auch wenn Daniel Bode und Daniel Alves auszufallen drohen. Pörtner: "Bode laboriert noch an der Knöchelverletzung aus dem ersten Spiel gegen Ludwigshafen, Alves hat sich am Freitag beim Training verletzt und fehlte in Völklingen, sein Einsatz ist mehr als fraglich. Bei Bode hoffe ich, dass er morgen wenigstens als Joker auf der Bank sitzt."

Ansonsten ist alles an Bord des Wirgeser Oberliga-Schiffs. Hansi Pörtner: "Vielleicht kommen jetzt auch einmal die Fans ins Stadion und treiben uns zum Erfolg." Im Vorjahr gab es ein 2:0. . . har