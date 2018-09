Kobe

Weltmeister Lukas Podolski hat die fünfte Niederlage nacheinander für Vissel Kobe in der japanischen Fußball-Meisterschaft nicht verhindern können. Das Team mit dem Ex-Nationalspieler kassierte am Samstag daheim gegen die Kashima Antlers eine herbe 0:5 (0:2)-Pleite, nachdem es zuletzt bereits ein 0:4 bei den Urawa Red Diamonds gegeben hatte. In der Tabelle bleibt Vissel Kobe trotz des erneuten Debakels im Mittelfeld.