Podolski in Gesprächen über Engagement beim 1. FC Köln

Köln (dpa). Lukas Podolski denkt über ein Engagement beim 1. FC Köln nach. «Wir befinden uns in guten und konstruktiven Gesprächen, wie ich mich auch nach meiner aktiven Karriere beim FC einbringen könnte», wird der 39-Jährige vom Fußball-Zweitligisten zitiert. In Köln bestreitet der Fußball-Weltmeister von 2014, der aktuell noch in Polen bei Górnik Zabrze spielt, an diesem Donnerstag ein sogenanntes Danke-Spiel mit ehemaligen und aktiven Weggefährten.

«Wir freuen uns sehr, dass der erfolgreichste FC-Spieler des aktuellen Jahrtausends sich vorstellen kann, dem FC auch zukünftig die Treue zu halten», sagte Vereinspräsident Werner Wolf. «Der Hype um das Danke-Spiel und das dazugehörige Sondertrikot zeigt einmal mehr, welche Strahlkraft Lukas Podolski hat. Seine Identifikation mit dem FC und der Stadt Köln lassen das kölsche Herz weltweit schlagen.» Die Partie ist bis auf wenige Resttickets ausverkauft. Rund 50.000 Menschen werden erwartet.

«In den kommenden Wochen und Monaten werde ich mich mit den FC-Verantwortlichen intensiv austauschen, um zu schauen, wie meine Unterstützung genau aussehen könnte», sagte Podolski.