Ärger nach Abschiedsspiel

Podolski droht Bußgeld der Stadt Köln wegen Pyrotechnik

Von dpa

i Fußball: Abschiedsspiel von Lukas Podolski beim 1. FC Köln, Lukas Podolski feiert mit den Fans. Er hält dabei eine brennende Fackel. (zu dpa: «Podolski droht Bußgeld der Stadt Köln wegen Pyrotechnik») Foto: Federico Gambarini/DPA

Lukas Podolski hält nach seinem Abschiedsspiel in Köln eine brennende Fackel in der Hand. Dafür muss er wohl ein Bußgeld an die Stadt bezahlen.