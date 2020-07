Am 19.07. 2020, gegen 04:00 Uhr kam ein stark alkoholisierter 28-jähriger Mann in der Münzstraße auf einige Polizeibeamte zu und wollte sich mit ihnen unterhalten.

Koblenz (ots). Am 19.07.2020, gegen 04:00 Uhr kam ein stark alkoholisierter 28-jähriger Mann in der Münzstraße auf einige Polizeibeamte zu und wollte sich mit ihnen unterhalten. Hierbei zeigte er sich jedoch teilweise belustigt bis respektlos. Als ein unabhängiger Passant ihm sagte, dass er mehr Respekt gegenüber den Beamten zeigen sollte, rastete er vollkommen aus und schrie herum. Er war, trotz der direkt neben ihm stehenden Beamten, kaum zu bändigen und es wirkte kurzzeitig, als ob er den Passanten angreifen würde. Da er sich auch nach einer Personalienfeststellung nicht beruhigen wollte, erhielt der Störer einen Platzverweis mit Androhung der Ingewahrsamnahme bei Missachtung. Nachdem er die Örtlichkeit, trotz mehrfacher Aufforderung nicht verließ, wurde er gefesselt und in Gewahrsam genommen. Dies nahm ein angeblicher Kumpel (28 Jahre) des Störers zum Anlass, die einschreitenden Beamten mehrfach als „Fotzen“ zu beleidigen. Gegen den ebenfalls stark alkoholisierten Mann wurde eine Anzeige wegen Beleidigung gefertigt.



