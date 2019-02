Der Insignia ist ein überzeugendes Angebot in seiner Fahrzeugklasse. Allerdings fiel es unserem Autor nicht leicht zu definieren, zu welcher Fahrzeugklasse der Opel eigentlich gehört.

SP-X/Köln. Der Insignia gehört zweifellos in die Riege der deutlich unterschätzten Autos. Der Opel bietet nämlich zu moderaten Preisen so ziemlich alles, was das Fahrerherz begehrt, außer Image allerdings. Aber ...