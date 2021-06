Paris

Ehemaliger Präsident der UEFA

Platini vor Rückkehr in den organisierten Fußball

Der frühere UEFA-Präsident Michel Platini steht vor einer Rückkehr in den organisierten Fußball. Der 65-Jährige soll in den Vorstand der internationalen Spielergewerkschaft Fifpro rücken, in dem er den bisherigen französischen Vertreter Philippe Piat (78) ersetzen will.