Am Donnerstag, dem 24.09.20, gegen 12.30 Uhr wollte eine Streife der Polizei Zell in Forst einen silberfarbenen Pkw BMW mit MYK-Kennzeichen kontrollieren.

Beim Erblicken der Streife entzog sich der Fahrer mit hoher Geschwindigkeit der Kontrolle. Er flüchtete durch die Ortschaft Forst in Richtung Mittelstrimmig, um dann die L 202 in Richtung Blankenrath zu fahren. Hier wurde infolge der riskanten Fahrweise der Sichtkontakt zu dem Pkw verloren. Der Fahrer ist bekannt und mehrfach wegen verschiedenen Verkehrsdelikten, auch wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis aufgefallen. Die Polizei Zell sucht nun nach Zeugen, die Beobachtungen zu dem Pkw, der Fahrtstrecke, bzw. Fahrweise machen können oder durch den Pkw gefährdet wurden.



