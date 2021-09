Urbar

Pkw-Fahrer auf der B 42 mit 3,35 Promille und ohne Führerschein unterwegs

Am 10.09.2021 gegen 20:00 Uhr wurde der Polizei durch eine aufmerksame Verkehrsteilnehmerin gemeldet, dass ein roter Pkw auf der B 42 aus Richtung Koblenz-Ehrenbreitstein kommend in Fahrtrichtung Vallendar in starken Schlangenlinien geführt werde.