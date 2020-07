Am Montag, dem 27.07. 20, 17.20 Uhr wurde durch eine Streife der Polizei Zell in der Gemarkung Bad Bertrich, K 10 ein 63-jähriger Pkw-Fahrer kontrolliert.

Bad Bertrich (ots) – Am Montag, dem 27.07.20, 17.20 Uhr wurde durch eine Streife der Polizei Zell in der Gemarkung Bad Bertrich, K 10 ein 63-jähriger Pkw-Fahrer kontrolliert. Hierbei wurde starker Atemalkoholgeruch bei der Person festgestellt. Ein Alkoholtest ergab 1,62 Promille. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Es wurde ein Strafverfahren eingeleitet.



