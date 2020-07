Durch unbekannte Täter wurde in der Nacht von Dienstag, den 21.07. 2020 auf Mittwoch, den 22.07. 2020 das Dach eines schwarzen Hyundai i20 in der Kaltbachstraße in Nassau zerkratzt.

Nassau (ots). Durch unbekannte Täter wurde in der Nacht von Dienstag, den 21.07.2020 auf Mittwoch, den 22.07.2020 das Dach eines schwarzen Hyundai i20 in der Kaltbachstraße in Nassau zerkratzt. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Bad Ems, Tel.: 02603/970-0.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bad Ems

Telefon: 02603/970-0

pibadems@polizei.rlp.de





Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell