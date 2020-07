Am 25.07. 2020, gegen 01:10 Uhr meldete ein Zeuge einen brennenden Pkw auf dem Kirmesplatz in Moselweiß.

Koblenz (ots). Am 25.07.2020, gegen 01:10 Uhr meldete ein Zeuge einen brennenden Pkw auf dem Kirmesplatz in Moselweiß. Die umgehend alarmierte Feuerwehr konnte den Brand löschen. Zwei direkt rechts uns links daneben geparkte Fahrzeuge wurden durch den Brand ebenfalls stark beschädigt. Die genaue Brandursache ist bislang noch nicht geklärt. Die weiteren Ermittlungen übernimmt die Kriminalpolizei Koblenz. Hinweise auf eine Straftat liegen bislang jedoch nicht vor. Der Pkw wurde zwecks Spurensicherung sichergestellt. Personen kamen bei dem Vorfall nicht zu Schaden.



