PKW überschlägt sich

Am 05.10.2020, gegen 17:10 Uhr befuhr ein 22-jähriger PKW-Fahrer die L377 von Abtweiler kommend in Richtung Staudernheim.

In einer Rechtskurve geriet der Junge Fahrer aus Unachtsamkeit auf den rechten Randstreifen. Beim Versuch gegen zu lenken verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, geriet in den linksseitigen Straßengraben, wobei sich der PKW einmal überschlug und auf dem Dach zum linken kam. Der 22-Jährige wurde nur leicht verletzt und wurde aber sicherheitshalber zur weiteren Untersuchung in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Der stark beschädigte PKW musste von einem Abschleppunternehmen geborgen werden. Fremdschaden entstand indes nicht. Gegen den Verunfallten wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eröffnet.



