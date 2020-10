Am Donnerstag, den 08.10.2020, um 19:12 Uhr, ereignete sich ausgangs des Burgbergtunnels in Bernkastel ein schwerer Verkehrsunfall, unter Alleinbeteiligung eines PKW.

Dieser befuhr den Tunnel vom Hunsrück kommend, mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Mosel. Am Tunnelausgang verlor der Fahrzeugführer die Kontrolle über den PKW, kam auf die Gegenfahrspur und kollidierte dort mit der Tunnelwand. Nach Zeugenaussagen fuhr der PKW mit hoher Geschwindigkeit weiter geradeaus, durchbrach das Metallgeländer im Uferbereich und stürzte in die Mosel. Glücklicherweise kam der PKW am Moselufer zum Stehen und stand nur teils unter Wasser, sodass die beiden PKW-Insassen mithilfe sofort herbei geeilter Zeugen aus dem PKW befreit werden konnten. Beide Insassen waren durch den Unfall verletzt. Nach Erstversorgung vor Ort wurden beide Personen zur weiteren Behandlung mit den Rettungswagen ins Krankenhaus Wittlich verbracht. Das Fahrzeug konnte durch die Feuerwehr mittels Seilwinde aus der Mosel geborgen werden. Im Einsatz befanden sich zwei Rettungs- und ein Notarztwagen, die Feuerwehren Kues und Noviand mit 30 Einsatzkräften, der Wehrleiter und die Polizeiinspektion Bernkastel-Kues.



