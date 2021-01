PKW stößt bei starkem Schneefall und „winterglatter“ Fahrbahn gegen Wintergarten

Hochstetten-Dhaun OT Dhaun, Kirner Straße (ots) – Am 27.01.2021 gegen 07.45 Uhr befuhr die 25jährige Fahrerin eines PKW Skoda in Hochstetten-Dhaun, Ortsteil Dhaun die Kirner Straße aus Richtung Karlshof kommend in Fahrtrichtung St. Johannisberg. In der Ortslage Dhaun kam die Fahrerin aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf abschüssiger und schneeglatter Fahrbahn nach links von der Fahrbahn ab und rutschte gegen einen angrenzenden Wintergarten.