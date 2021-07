PKW mutwillig zerkratzt

An dem Wagen wurde die Beifahrerseite vorsätzlich verkratzt.

Zeugen, die Hinweise zur Tat oder Täter geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Bernkastel-Kues in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bernkastel-Kues



Im Viertheil 22

54470 Bernkastel-Kues



Telefon: 06531 9527-0



Mail: pibernkastel-kues@polizei.rlp.de



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Wittlich



Telefon: 06571-9152-0

www.polizei.rlp.de/pd.wittlich



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell