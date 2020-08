In dem Zeitraum vom 21.08.2020, 21.00 Uhr bis zum 22.08.2020, 06.30 Uhr war demnach ein schwarzer PKW auf dem Mitfahrerparkplatz Badem an der Anschlussstelle zur BAB 60 abgestellt. In dem genannten Zeitraum wurde der geparkte Wagen durch ein anderes Fahrzeug erheblich im Heckbereich beschädigt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Der Unfallverursacher verließ mit seinem Fahrzeug die Örtlichkeit, ohne sich um eine Schadensregulierung, bzw. Unfallaufnahme zu kümmern. An der Unfallstelle wurden Teile des flüchtigen Unfallfahrzeuges aufgefunden. Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, melden sich bitte bei der Polizeiinspektion Bitburg.



