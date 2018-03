Aus unserem Archiv

Berlin

Weit mehr sozial benachteiligte Schüler in Deutschland erreichen laut einer neuen PISA-Studie solide Schulleistungen. Im Vergleich zu vor zehn Jahren sei der Anteil dieser Schüler so stark gewachsen wie in kaum einem anderen OECD-Land. Untersucht wurden Kompetenzen in Lesen, Mathematik und Naturwissenschaften. Nach nur jedem vierten betroffenen Schüler im Jahr 2006 galten im Jahr 2015 schon 32,3 Prozent als widerstandsfähig gegen ihre ungünstige soziale, ökonomische Ausgangslage. Trotzdem liegt Deutschland bei der Chancengleichheit laut Studie noch immer unter dem OECD-Schnitt.