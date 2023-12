Pinion-Schönheit – Stevens E-Strada 7.3.4.

Fahrradhersteller Stevens hat mit dem E-Strada 7.3.4. sein Angebot um ein optisch leichtes Pedelec mit Mittelgetriebe und Heckantrieb erweitert Foto: Stevens

SP-X/Hamburg. Fahrradhersteller Stevens hat mit dem E-Strada 7.3.4. sein Angebot um ein optisch leichtes Pedelec mit Mittelgetriebe und Heckantrieb erweitert. Während bei den meisten Pedelecs der Motor in Bereich des Tretlagers integriert wird, hat Stevens an dieser Stelle ein Pinion-Getriebe mit neun Übersetzungsstufen untergebracht. Per Riemenantrieb geht die Pedelkraft ans Hinterrad, in dem ein kompakter Mahle X35+ den Fahrer tatkräftig unterstützt. Strom liefert ein im schlanken Rahmen integrierter 250-Wh-Akku, dessen Kapazität sich per Range Extender erweitern lässt. Auf ein Display verzichtet das E-Strada. Der E-Antrieb wird über einen im Oberrohr integrierten Bedienknopf mit farblich variablem Lichtring gesteuert. Mit 17,6 Kilogramm ist das neue Stevens-Modell vergleichsweise leicht.

Über einen kleinen Knopf im Oberrohr kann der E-Antrieb aktiviert werden Foto: Stevens

Das als sportliches Tourenrad ausgelegte E-Bike bietet eine für die alltägliche Nutzung ausgelegte Ausstattung, die unter anderem hydraulische Scheibenbremsen von Shimano, Seitenständer, Gepäckträger und Schutzbleche umfasst. Außerdem gibt es eine LED-Lichtanlage, wobei unter anderem das in die Sattelstütze integrierte Rücklicht eine minimalistische Optik betont. Kostenpunkt: 4.300 Euro.

Per Riemenantrieb gelangt die Pedalkraft an das mit einem Radnabenmotor bestückte Hintrrad Foto: Stevens

Mario Hommen/SP-X