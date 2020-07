Pillig (Maifeld) – Meldung über einen Pinguin auf dem Dach eines Wohnhauses

Pillig (ots). Am Sonntag, den 19.07.2020, gegen 10:45 Uhr, meldete eine Frau aus dem Ort Pillig (Verbandsgemeinde Maifeld) einen Pinguin auf dem Dach des Wohnhauses ihrer Tochter in Pillig. Der Anruf war zunächst etwas kurios, da normalerweise Pinguine hier nicht in frei Wildbahn leben und auch kein Zirkus in der Nähe des Ortes gastierte. Die Anruferin wurde indes gebeten, ein Bild an die Wache der PI Mayen zu mailen. In der Tat war auf dem übersandten Bild ein pinguinähnliches Tier mit Stummelflügeln zu erkennen. Ein Rückruf bei der Anruferin ergab, dass sich das Tier jedoch zwischenzeitlich wieder entfernt hatte. In der Folge wurde die Wildvogel Pflegestation in Kirchwald (VG Vordereifel) zu Rate gezogen. Dorthin wurde das Bild des Tieres übersandt. Laut Rückmeldung könnte es sich eventuell um eine Möwen Art handeln.



