PI Simmern – Pressenachtragsmeldung: Verkehrsunfall B327, Abfahrt Roth

Am Dienstag, den 29.06.2021 gegen 14:00 Uhr ereignete sich an der Einmündung B327 / L205 ein Verkehrsunfall mit Personenschaden.



Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen beabsichtigte der Fahrer eines VW von der L205 kommend nach links auf die B327 in Richtung Kappel abzubiegen. Hierbei übersah er einen von links kommenden Volvo. Bei der Kollision der beiden Fahrzeuge wurden beide Fahrer und die Beifahrerin des VW verletzt und mussten in verschiedene Krankenhäuser eingeliefert werden.



