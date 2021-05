PI Simmern / Pressemeldung vom Wochenende

Am Samstagnachmittag kam es in der Zeit zwischen 13.00 und 16.00 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Theodor-Heuss-Straße in Kirchberg. Durch den oder die Täter wurde die Terrassentür aufgehebelt und anschließend mehrere Räume des Hauses durchwühlt.



Zeugenhinweise werden an die Polizeiinspektion Simmern erbeteten.

Tel. 06761-9210 oder per Email: pisimmern@polizei.rlp.de



