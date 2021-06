Pi Simmern – Nachtragsmeldung – Verkehrsunfall mit Personenschaden

Vor diesem befuhren zwei Fahrzeugführer die B 327 mit ihren Pkw in gleicher Richtung.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen beabsichtigten die beiden Pkw-Führer nach links in die Zufahrt zum Tierpark Bell abzubiegen. Während sich das hintere der beiden Fahrzeuge noch im Abbiegevorgang befand, setzte der Motorradfahrer zum Überholen der Pkw an und kollidierte mit dem hinteren der beiden Pkw.

Der Motorradfahrer wurde bei der Kollision leicht verletzt und wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus eingeliefert.



