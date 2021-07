PI Simmern – Nachtragsmeldung – Garagenbrand in Nannhausen

Am Freitag, den 16.07.2021 gegen 07:00 Uhr kam es zunächst zum Brand einer Garage in Nannhausen.



Der Brand dehnte sich in der Folge auf das direkt angrenzende Wohnhaus aus. Letztlich geriet der gesamte Dachstuhl in Brand.

Das Wohnhaus ist nicht mehr bewohnbar.

Personen kamen nicht zu schaden.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen wird von einem technischen Defekt als Brandursache ausgegangen.



