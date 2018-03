Phnom Penh und St. Petersburg: Neues von den Airlines

Bangkok, Phnom Penh, St. Petersburg: Condor und Ural Airlines nehmen neue Verbindungen in ihren Flugplan auf. Dagegen dünnt die Lufthansa ihr Angebot über die Weihnachtsfeiertage aus.

St. Petersburg – hier der Katharinenpalast – lockt viele Touristen. Ural Airlines fliegt die russische Metropole ab 2013 häufiger an.

Foto: Sascha Rettig – DPA

Flughafen Miami mit neuem Ankunftsbereich

Die Ankunft am Flughafen Miami soll künftig noch schneller gehen: Kürzlich hat ein neues dreistöckiges Ankunftsgebäude eröffnet. Es bietet unter anderem 72 Schalter für die Einreise. Dort können 2000 Passagiere pro Stunde bedient werden. Daneben gibt es fünf neue Gepäckausgabebänder sowie eine große Ankunftshalle mit Anschluss an den öffentlichen Nahverkehr.

Condor bietet mit Partner neue Ziele in Thailand an

Condor erweitert durch eine Partnerschaft mit der thailändischen Fluggesellschaft Bangkok Airways sein Streckennetz in Asien. Ab sofort können Condor-Reisende auch Flüge nach Bangkok, Chiang Mai, Koh Samui, Koh Chang sowie Pattaya buchen. Auch Phnom Penh in Kambodscha ist nun erreichbar. Die Anbindung erfolgt sowohl über Phuket als auch über Rangun in Birma und Siem Reap in Kambodscha.

Ural Airlines fliegt von Köln/Bonn nach St. Petersburg

Ural Airlines weitet sein Flugangebot in Deutschland aus. Ab dem 26. April 2013 gibt es eine Verbindung vom Flughafen Köln/Bonn nach St. Petersburg, teilte das Unternehmen mit. Bisher bedient die Airline bereits von Köln/Bonn aus die russische Hauptstadt Moskau viermal pro Woche. St. Petersburg wird immer mittwochs, freitags und sonntags angeflogen.

Lufthansa streicht über die Feiertage mehrere Strecken

Lufthansa streicht zwischen Weihnachten und Neujahr mehrere Verbindungen. Betroffen davon sind laut Sprecher Boris Ogursky rund 15 Abflüge aus Frankfurt, unter anderem nach Amman, Bilbao, Friedrichshafen, Linz, Graz und Toulouse. Gleiches gilt für die Routen München – London City und Düsseldorf – Turin. Auf einigen anderen Strecken werde das Angebot verringert. Reisenden stünden jedoch meist Alternativen zur Verfügung. Grund für die Streichungen ist laut Ogursky, dass in dieser Zeit weniger Geschäftsreisende unterwegs sind.

Ryanair informiert Fluggäste per SMS über Verspätung

Der irische Billigflieger Ryanair informiert seine Passagiere künftig bei Verspätungen per SMS. Startet der Flieger mindestens 90 Minuten später als geplant, erhalten die Fluggäste eine kostenlose Mitteilung auf ihr Handy, teilt das Unternehmen mit. Darin gebe es Informationen über die voraussichtliche Dauer der Verspätung sowie Hinweise auf die neue Abflugzeit. Der Service ist jedoch nicht neu: Andere Airlines, wie zum Beispiel Lufthansa, bieten ihn schon länger an.