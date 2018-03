Phelps gewinnt 16. Schwimm-Gold

Keiner ist so gut wie Michael Phelps. Der US-Schwimmstar hat bei Olympia seine 16. Goldmedaille gewonnen. Der 27-Jährige siegte über 200 Meter Lagen in 1:54,27 Minuten. Für den Rekord-Olympioniken Phelps war es insgesamt die 20. Medaille.

Michael Phelps hat seiner Sammlung ein weiteres Gold hinzugefügt.

Foto: Ettore Ferrari – DPA

Phelps ist der erste Schwimmer, der bei Olympia über dieselbe Strecke dreimal in Serie gewinnen konnte. Der 27-Jährige verwies seinen Landsmann Ryan Lochte auf Platz zwei. Der Olympiasieger über die doppelte Lagen-Distanz schlug keine halbe Stunde nach seinem dritten Platz über 200 Meter Rücken nach 1:54,90 Minuten klar geschlagen an. Bronze ging an den WM-Dritten und Olympia-Zweiten von 2008, Laszlo Cseh aus Ungarn, in 1:56,22 Minuten.