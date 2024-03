Pflege fürs Verdeck, Sonnencreme für die Insassen – Ratgeber: Das Cabrio aus dem Winterschlaf holen

SP-X/Köln. Auf Regen folgt Sonnenschein: Cabriobesitzer vertrauen auf diese bekannte Weisheit und fangen nun an, ihr Fahrzeug aus dem Winterschlaf zu holen. Schließlich werden nur die wenigsten Cabrios das ganz Jahr über bewegt, die meisten verbringen den Winter in der Garage oder auf einem wettergeschützten Stellplatz.

Bevor man mit dem Cabrio nach der langen Winterpause entspannt cruisen kann, steht ein wenig Arbeit an Foto: Mercedes

Vor der ersten Ausfahrt stehen daher einige Arbeiten an, damit das Cabriofahren zu einem ungetrübten Vergnügen wird. Zu den Punkten, die erledigt werden müssen, zählen allgemeine Vorkehrungen, aber auch spezifische wie die Pflege des Dachs.

Wer sein Cabrio fachgerecht in den Winterschlaf versetzt hat, muss lediglich die Autobatterie vom Ladegerät lösen und wieder ans Bordnetz klemmen. Wurde die Batterie über den Winter nicht geladen, muss das vor der ersten Ausfahrt sehr wahrscheinlich nachgeholt werden. Am besten gelingt dies mit einem Batterieladegerät. Anschließend werden alle elektrischen Funktionen geprüft. Über den Winter könnten Steckverbindungen und Sicherung korrodiert sein, was zu Totalausfällen führen kann. Vor dem Start des Motors sollte außerdem der Stand von Öl und Kühlflüssigkeit kontrolliert werden, gegebenenfalls muss man nachfüllen. Ein Blick auf den Boden unterhalb des Fahrzeugs hilft, Undichtigkeiten zu entdecken. Sind die Füllstände korrekt, wird der Motor angelassen. Ein fitter Motor sollte spontan anspringen.

Ein Blick auf die Reifen gehört ebenfalls zum Check. Sind die Reifen noch in Ordnung? Gibt es poröse Stellen oder sind Fremdkörper eingedrungen? Haben Sie genügend Profiltiefe? Und ganz wichtig: Wie sieht es mit dem Luftdruck aus? Der Fahrzeughersteller informiert über den richtigen Luftdruck. Angaben dazu finden Autobesitzer zum Beispiel in der Bedienungsanleitung oder auf einer Plakette in der Türfalz von Fahrer- oder Beifahrerseite und auf der Innenseite des Tankdeckels. Wer einen sogenannter Standplatten am Fahrzeug bemerkt, lässt am besten eine Werkstatt beziehungsweise einen Reifenfachmann abklären, ob der Reifen nur Luft verloren hat oder ob er für den Laien unsichtbare Beschädigungen aufweist. Gegebenenfalls ist eine Neuanschaffung erforderlich.

Ist das Fahrzeug startklar, rückt das Verdeck in den Fokus. Beim erstmaligen Öffnen sollte ein Blick auf die Mechanik geworfen werden, die unter Umständen geschmiert werden muss. Falls etwas ernsthaft klemmt, hilft meist nur ein Besuch in einer Werkstatt. Falls Mäuse am Stoffverdeck geknabbert haben, muss der Schaden behoben werden.

Bei verschmutzten oder staubigen Verdecks hilft nur Säubern. Handelt es sich Cabrios mit klappbaren Stahlsystemen, gelingt die Reinigung recht unkompliziert entweder von Hand in einer Waschbox oder in einer Waschstraße.

Bei einem Stoffverdeck gibt es jedoch einiges zu beachten. Die Reinigung der Stoffmütze erfolgt idealerweise händisch. Wenn das Verdeck nur verstaubt ist, reicht dabei eine Trockenreinigung mit einer weichen Bürste. Bei stärkeren Verschmutzungen lässt sich das Dach mit speziellen Verdeckreinigern und Wasser säubern. Nach der Reinigung empfiehlt sich ein Imprägnierspray aufzutragen. Bevor die Stoffmütze geöffnet werden darf, muss sie gründlich durchgetrocknet sein. Ansonsten drohen Stockflecken.

Natürlich freut sich auch der Innenraum über eine wenig Aufmerksamkeit und die Nutzung von Staubsauger und Staubtuch. Spezielle Pflegemittel gibt es für Stoff- und Ledersitze sowie für Kunststoff- und Holzoberflächen, die bei Oben-Offen-Fahrten durch die Sonneneinstrahlung strapaziert werden. Apropos Sonne: Sonnenschutzcreme, Sonnenbrille und eine Mütze, Kappe oder Tuch gehören griffbereit ins Cabrio. Schon die Frühlingsonne hat Kraft, daher sollten sich die Insassen gegen Sonnenbrand schützen – am besten schon vor dem Losfahren.

Elfriede Munsch/SP-X