Nicht nur frischer Atem, sondern auch frische Blumen: Die Vielzweckpflanze Pfefferminze reinigt das Wasser in der Vase und sorgt dafür, dass Sträuße länger schön aussehen.

Pfefferminze hat heilende Fähigkeiten und ergibt einen köstlichen Tee, ist aber auch als Reinigungspflanze zu gebrauchen.

Foto: Jens Schierenbeck – DPA

Pfefferminze hält Blumen in der Vase frisch. Denn das Kraut hat eine antibakterielle und antibiotische Wirkung. «Wenn man mit seinem Blumenstrauß einen Zweig Pfefferminze in die Vase steckt, sorgt dieser dafür, dass das Wasser schön klar und das Glas sauber bleibt», erklärt Brigitte Kleinod, Biologin aus Waldems im Odenwald. Pfefferminze (Mentha x piperita) gedeiht an schattigen, feuchten und nährstoffreichen Stellen. Die Pflanzen wuchern und wandern gerne. Ihr Wachstum kann eingedämmt werden, indem sie in Töpfen in die Beete kommen. Der Topfboden wird vorher aber entfernt.