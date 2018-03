Pfarrer kümmerten sich über Jahrzehnte um den Kindergarten

Der evangelische Kindergarten Hilgert hat derzeit 65 Kita-Plätze, darunter 54 Plätze für Drei- bis Sechsjährige und elf Plätze für Mädchen und Jungen unter drei Jahren. Dabei bietet die Einrichtung 44 Ganztags- und 21 Teilzeitplätze für Kinder aus Hilgert und Kammerforst. In der Kita sind acht Erzieherinnen, eine Hauswirtschaftskraft und zwei Reinigungskräfte beschäftigt.

Dienstvorgesetzter ist der Vorsitzende des Kirchenvorstandes, der die Beschlüsse des Vorstandes vorbereitet und umsetzt. Den Vorsitz im Kirchenvorstand hatten in den vergangenen Jahren stets die Pfarrer der evangelischen Kirchengemeinde Ransbach-Baumbach-Hilgert inne. Damit kümmerten sich seit der Gründung der Kita im Jahr 1974 bis 2016 die beiden Pfarrer Hans Otto Müller und Helmut Sacher um den Kindergarten. Die Einrichtung steht in doppelter Trägerschaft von Gemeinde (Immobilie) und Kirche (Personal). Pfarrer Helmut Sacher ging zum 31. Juli 2016 in den Ruhestand. Da zwei Ausschreibungen ohne Bewerbungen verliefen, wies die Kirchenleitung zum 1. September 2016 der Gemeinde Evelin Talmon als Pfarrerin auf Probe zu. Fungierte die Jungpfarrerin ein Jahr lang gegen ihren Wunsch als Vorsitzende des Kirchenvorstandes, so hat Uta Tiemann als ehrenamtliches Kirchenvorstandsmitglied den Vorsitz seit 2017 inne. kür