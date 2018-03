Aus unserem Archiv

Washington

Der US-Geheimdienst CIA bekommt heute einen neuen Chef. Der frühere Oberkommandierende der internationalen Truppen in Afghanistan, David Petraeus, soll offiziell in sein Amt eingeführt werden. Der 58-Jährige folgt Leon Panetta nach, der im Juni an die Spitze des US-Verteidigungsministeriums gewechselt war. Präsident Barack Obama hatte Petraeus vor knapp einem halben Jahr nominiert. Der US-Senat hatte den mittlerweile pensionierten Vier-Sterne-General Ende Juni für den Posten bestätigt.