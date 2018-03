Aus unserem Archiv

New York

Andrea Petkovic ist als zweite deutsche Tennisspielerin nach Angelique Kerber ins Viertelfinale der US Open eingezogen. Die Darmstädterin gewann in New York 6:1, 6:4 gegen die Spanierin Carla Suarez Navarro. Nächste Gegnerin ist die Weltranglisten-Erste Caroline Wozniacki aus Dänemark. Der Weltranglisten-Erste Novak Djokovic erreichte das Viertelfinale nach einem hart erkämpften ersten Satz mit 7:6, 16:14, 6:4, 6:2 gegen Alexander Dolgopolow aus der Ukraine. Roger Federer fertigte den Argentinier Juan Monaco nach Mitternacht 6:1, 6:2, 6:0 ab.