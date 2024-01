NFL

Seattle

Pete Carroll nicht mehr Cheftrainer der Seattle Seahawks

Nach 14 Spielzeiten und einem Super-Bowl-Sieg endet bei den Footballern der Seattle Seahawks die Ära unter Chefcoach Pete Carroll. Das 72-Jährige wird nach dem Verpassen der Playoffs in der NFL sein Engagement an der Seitenlinie beenden und stattdessen in eine Berater-Rolle wechseln. Das teilte der Club mit.