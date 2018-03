Pesic mit deutschen Basketballern auf Kurs

Deutschlands Riesen kamen ganz schön ins Schwitzen. Doch das lag weniger am Basketball-Zwerg Luxemburg als vielmehr an den tropischen Temperaturen in der Hagener Sporthalle.

Bundestrainer Svetislav Pesic bringt die deutschen Basketballer auf Kurs.

Foto: David Ebener – DPA

Beim erwartet klaren 101:53 gegen den krassen Gruppen-Außenseiter meisterte die Auswahl des Deutschen Basketball Bundes (DBB) die fast 40 Grad gepaart mit stickiger Luft am Samstagabend aber mit Bravour und legte einen guten Start in die Qualifikation zur Europameisterschaft 2013 in Slowenien hin – auch ohne den in diesem Sommer pausierenden Leitwolf Dirk Nowitzki.

«Schwitzen tun wir als Leistungssportler sowieso», sagte Aufbauspieler Bastian Doreth von der TBB Trier gelassen über die Sauna-Atmosphäre vor 2566 Zuschauern. Der 23-Jährige ist einer von vielen, die nach der verpassten Olympia-Qualifikation im vergangenen Jahr nun im Fokus stehen. Der neue Bundestrainer Svetislav Pesic setzt konsequent auf die Jugend, weshalb im Kader für die Ausscheidungsrunde nur drei Profis stehen, die älter als 25 Jahre sind.

«Die Jungen machen verdammt viel Spaß», sagte DBB-Präsident Ingo Weiss nach dem ersten Pflichtspiel der neuen Generation. Gegen die unorthodox mit vielen kleinen Akteuren agierenden Luxemburger tat sich die deutsche Mannschaft nur am Anfang etwas schwer. Dann kamen die Gastgeber in Schwung und feierten einen standesgemäßen Sieg.

«Es ist gut, dass die Qualifikation nun losgegangen ist. Die Jungs brauchen diese Partien, um Erfahrung zu sammeln», sagte Pesic, 1993 schon einmal Europameister mit Deutschland. Davon ist die derzeitige Mannschaft noch meilenweit entfernt, aber schon im ersten Sommer unter seiner Leitung zeigen sich hoffnungsvolle Ansätze.

Gegen Luxemburg war der Münchner Robin Benzing mit 17 Punkten bester Werfer und deutete an, dass er trotz seiner erst 23 Jahre eine Führungsrolle im neu formierten Team übernehmen kann. Unter dem Korb sammelte Center Maik Zirbes mit zwölf Zählern und acht Rebounds Pluspunkte, und in Abwesenheit des verletzten Steffen Hamann führten Per Günther und Doreth gut Regie. «Das war ein Pflichtsieg und kein Maßstab, aber jetzt fahren wir selbstbewusst nach Bulgarien», sagte Doreth.

In Sofia steht am Dienstag die zweite Partie an. Weitere Gegner sind bis Mitte September Schweden und Aserbaidschan. Die beiden Ersten sowie die vier besten Dritten der sechs Gruppen lösen das EM-Ticket.

Pesic betont immer wieder, wie wichtig dieser Sommer mit Blick auf die Zukunft für den deutschen Basketball ist. Am Samstagabend war der Serbe erst einmal zufrieden. «Es war ein guter Abend. Wir haben gewonnen und konnten bei der Hitze unsere Kräfte einteilen und alle zwölf Spieler einsetzen.»