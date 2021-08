Personenzug kollidiert mit 50 Autoreifen

Westerburg (ots). Heute Morgen, 04:55 Uhr, kollidierte ein Personenzug der Hessischen Landesbahn auf der Bahnstrecke Westerburg – Altenkirchen, Höhe Westerburg, trotz eingeleiteter Schnellbremsung, mit ca. 50 Autoreifen.

Zum Zeitpunkt der Kollision befanden sich keine Fahrgäste im Zug.



Ermittlungen der Bundespolizei Trier ergaben, dass durch Witterungseinflüsse eine Umzäunung eines angrenzenden Firmengeländes so stark beschädigt war, dass dort gestapelte Reifen in den Gleisbereich rutschten.



Der Zug setzte trotz Beschädigungen seine Fahrt Richtung Altenkirchen fort. Dort erfolgte eine Begutachtung durch Mitarbeiter der Deutschen Bahn. Der durch die Kollision entstandene Schaden beläuft sich auf ca. 15.000 Euro.

Die Bahnstrecke war von 05:00 Uhr – 06:18 Uhr gesperrt; es kam zu Verspätungen im Bahnverkehr.



Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Trier, übermittelt durch news aktuell