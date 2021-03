Personenunfall im Bahnhof Koblenz-Güls

Glück im Unglück hatte am Freitagabend ein alkoholisierter 52-jähriger Deutscher am Bahnhof Koblenz-Güls.

Beim Ausstieg aus der RB 12131 fiel er zwischen Zug und Bahnsteigkante. Bei der anschließenden Weiterfahrt des Zuges wurde er dabei am Rücken verletzt, konnte jedoch selbstständig den Gleisbereich verlassen.



Eine ärztliche Erstversorgung ergab mehrere Quetsch- und Schnittverletzungen am Rücken. Zur weiteren Behandlung wurde er ins Evangelische Stift-Krankenhaus Koblenz eingeliefert.



Es erfolgte eine kurzfristige Sperrung von 22:50 Uhr – 23:00 Uhr; zwei Züge erhielten insgesamt 17 Minuten Verspätung.



An dem Einsatz beteiligt waren Streifen der Bundespolizei Trier und Polizei Koblenz, Notarzt- und Rettungswagen.

Die Ermittlungen hinsichtlich des genauen Unfallherganges führt die Bundespolizei Trier.



