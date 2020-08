Hintergrund dazu ist, dass gegen Mittag mehrere Anwohner länger anhaltende Hilferufe einer Person wahrgenommen hatten. Diese wurden von den Zeugen in einem Waldgebiet oberhalb der Ortslage von Malberg ausgemacht. Eine Nachsuche der Zeugen nach der hilferufenden Person verlief ergebnislos. Im weiteren Verlauf wurden keine Hilferufe mehr wahrgenommen. Die ersten Ermittlungen von der Polizeiinspektion Bitburg vor Ort führten nicht zur Aufklärung, ob eine Gefahrenlage für eine Person besteht. Zwischenzeitlich wurde eine Personensuche unter Einbindung von mehreren Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben gestartet. Hinweise in der Sache bitte an die Polizeiinspektion Bitburg melden.



