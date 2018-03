Aus unserem Archiv

Berlin

Die FDP-Vizevorsitzende Birgit Homburger sieht die Ursachen für die erneute Wahlniederlage ihrer Partei vor allem in der Bundespolitik und der Debatte um Außenminister Guido Westerwelle. Diese Personaldiskussion habe der FDP geschadet, sagte sie im Südwestrundfunk. Davor sei die Partei «intensiv wahrgenommen» worden, vor allem bei den Bemühungen zur Stabilisierung des Euro. Bei der Wahl in Mecklenburg-Vorpommern war die Partei gestern mit 2,7 Prozent zum vierten Mal in diesem Jahr aus einem Parlament abgewählt worden.