Das am besten gehütete Geheimnis der Eröffnungsfeier ist gelüftet. Am Ende entfachen das Feuer der Sommerspiele in Paris gleich zwei Stars.

Olympia, Paris 2024, Eröffnungsfeier der Olympischen Sommerspiele, Mitglieder der deutschen Delegation kommen am Trocadero an, während der Eiffelturm und die Olympischen Ringe beleuchtet werden. (zu dpa: «Pérec und Riner entzünden olympisches Feuer»)

Olympia, Paris 2024, Eröffnungsfeier der Olympischen Sommerspiele, Mitglieder der deutschen Delegation kommen am Trocadero an, während der Eiffelturm und die Olympischen Ringe beleuchtet werden. (zu dpa: «Pérec und Riner entzünden olympisches Feuer») Foto: Loic Venance/DPA

Anzeige

Paris (dpa). Marie-José Pérec und Teddy Riner haben das Feuer für die XXXIII. Olympischen Spiele in Paris entzündet. Die dreimalige Leichtathletik-Olympiasiegerin sowie der zweimalige Judo-Champion entfachten um 23.22 Uhr in den Tuilerien am Louvre einen Ring mit sieben Metern Durchmesser, der an einem 30 Meter hoch schwebendem Ballon hing.

Kurz vor der Entzündung ging die Flamme durch die Hände eines Star-Aufgebotes. Zinédine Zidane gab sie am Eiffelturm an Rafael Nadal weiter. Der 14-malige Sieger der French Open beförderte die Flamme auf einem Boot mit Serena Williams, Carl Lewis und Nadja Comăneci zum Louvre. Zum finalen Ort wurde die Flamme unter anderem von Amélie Mauresmo und Tony Parker getragen.

Am 16. April war das Feuer traditionell in Griechenland entzündet worden. Am 8. Mai erreichte die Flamme Frankreich, wo in der Hafenstadt Marseille die Reise durch die Grande Nation begann. Am Tag der Eröffnungsfeier trug unter anderem Rap-Superstar Snoop Dogg die Flamme durch Paris.