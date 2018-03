Aus unserem Archiv

Judoka Ole Bischof hat auf Gold in Peking 2008 nun in London die Silbermedaille folgen lassen. Der 32-Jährige unterlag erst im Finale der Gewichtsklasse bis 81 Kilogramm dem Südkoreaner Kim Jae-Bum, den er vor vier Jahren bei seinem Olympiasieg in Peking bezwungen hatte.