Berlin

Eisschnelllauf-Olympiasiegerin

Pechstein: Spagat zwischen Vorbereitung und Wahlkampf

Die fünfmalige Eisschnelllauf-Olympiasiegerin Claudia Pechstein will sich trotz ihrer Vorbereitung auf die Olympischen Winterspiele in Peking ab September auf den Bundestags-Wahlkampf in Berlin konzentrieren.