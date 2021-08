„Paw Patrol“: Kinderspaß rund um Rettungshundeteam

Berlin (dpa). Chase, Ryder, Marshall, Rocky: Vielleicht wird man diese Namen in den kommenden Wochen noch häufiger auf hiesigen Spielplätzen und in unseren Kitas vernehmen.

Die Vorfreude in manch einem Kinderzimmer dürfte jedenfalls groß sein, „Paw Patrol“ kommt ins Kino. Und damit die filmische Adaption der beliebten kanadischen Computeranimationsserie, die es seit 2013 gibt. Die Such- und Rettungshunde bekommen es mit einem ihrer größten Rivalen zu tun: Bürgermeister Besserwisser, der in der nahe gelegenen Abenteuerstadt Chaos stiftet. Unter den deutschen Synchronstimmen findet sich auch Dunja Hayali.

Paw Patrol, Kanada/USA 2021, 88 Min., FSK ab 0, von Cal Brunker

