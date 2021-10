Pavés und Alpe d'Huez: Tour de France 2022 vorgestellt

Paris (dpa). Eine Kopfsteinpflaster-Etappe, der Mythos Alpe d'Huez und zwei schwere Bergankünfte in den Pyrenäen sind die Höhepunkte der 109. Tour de France.

Direktor Christian Prudhomme stellte die 21 Etappen am Donnerstag im Pariser Palais des Congrès vor. Die Tour startet am 1. Juli in Kopenhagen und endet nach Abstechern nach Belgien und in die Schweiz am 24. Juli traditionell auf den Pariser Champs-Élysées. Durch den Start in Dänemark gibt es drei statt zwei Ruhetage für die Radprofis.

„Eine neue Grenze für die Tour“

„Kopenhagen und Dänemark sind eine neue Grenze für die Tour. Es wird der nördlichste Grand Départ der Geschichte“, sagte Prudhomme bei der wieder als Präsenzveranstaltung abgehaltenen Präsentation. Neben Tour-Sieger Tadej Pogacar aus Slowenien waren unter anderen der britische Sprintstar Mark Cavendish sowie der französische Weltmeister Julian Alaphilippe unter den Gästen.

Auf der fünften Etappe müssen die Fahrer im Norden Frankreichs fast 20 Kilometer Kopfsteinpflaster (Pavés) bewältigen. Am französischen Nationalfeiertag, dem 14. Juli, steht erstmals seit 2018 wieder die Bergankunft in Alpe d'Huez an. Die Entscheidung fällt in den Pyrenäen auf den Etappen nach Peyragudes und Hautacam sowie in einem 40 Kilometer langen Einzelzeitfahren am vorletzten Tag.

Ebenfalls vorgestellt wurde die Strecke der Tour de France Femmes. Das Frauenrennen erlebt seine Renaissance vom 24. bis 31. Juli und führt über acht Etappen und 1029 Kilometer von Paris zum Berg-Finale in La Planche des Belles Filles. Renndirektorin ist Marion Rousse, die Lebensgefährtin von Alaphilippe.

Der Etappenplan der 109. Tour de France

Freitag, 01. Juli 2022 1. Etappe/Einzelzeitfahren in Kopenhagen (13 km) Samstag, 02. Juli 2022 2. Etappe, Roskilde – Nyborg (199 km) Sonntag, 03. Juli 2022 3. Etappe, Vejle – Sönderborg (182 km) Montag, 04. Juli 2022 1. Ruhetag Dienstag, 05. Juli 2022 4. Etappe, Dünkirchen – Calais (172 km) Mittwoch, 06. Juli 2022 5. Etappe, Lille – Arenberg (155 km) Donnerstag, 07. Juli 2022 6. Etappe, Binche – Longwy (220 km) Freitag, 08. Juli 2022 7. Etappe, Tomblaine – La Planche des Belles Filles (176 km) Samstag, 09. Juli 2022 8. Etappe, Dole – Lausanne (184 km) Sonntag, 10. Juli 2022 9. Etappe Aigle – Chatel (183 km) Montag, 11. Juli 2022 2. Ruhetag Dienstag, 12. Juli 2022 10. Etappe, Morzine – Megève (148 km) Mittwoch, 13. Juli 2022 11. Etappe, Albertville – Col du Granon (149 km) Donnerstag, 14. Juli 2022 12. Etappe, Briancon – Alpe d'Huez (166 km) Freitag, 15. Juli 2022 13. Etappe, Bourg d'Oisans – Saint-Étienne (193 km) Samstag, 16. Juli 2022 14. Etappe, Saint-Étienne – Mende (195 km) Sonntag, 17. Juli 2022 15. Etappe, Rodez – Carcassonne (200 km) Montag, 18. Juli 2022 3. Ruhetag Dienstag, 19. Juli 2022 16. Etappe, Carcassonne – Foix (179 km) Mittwoch, 20. Juli 2022 17. Etappe, Saint-Gaudens – Peyragudes (130 km) Donnerstag, 21. Juli 2022 18. Etappe, Lourdes – Hautacam (143 km) Freitag, 22. Juli 2022 19. Etappe, Castelnau-Magnoac – Cahors (189 km) Samstag, 23. Juli 2022 20. Etappe/Einzelzeitfahren, Lacapelle Marival – Rocamadour (40 km) Sonntag, 24. Juli 2022 21. Etappe, Paris La Défense Arena – Paris Champs-Élysées (112 km)

