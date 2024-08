Pause am besten auf der A6 – Raststätten-Ranking

Qualität und Service an deutschen Autobahn-Raststätten ist unterschiedlich gut. Das schlägt sich auch in den Google-Bewertungen nieder.

Führholzen West ist die bei Google-Nutzern am besten bewertete Raststätte in Deutschland

SP-X/Berlin. Führholzen West an der A9 ist mit einer Durchschnittsnote 4,3 die beste Autobahnraststätte in Deutschland, zumindest in den Augen von Google-Nutzern. Dahinter folgen jeweils mit der Note 4,2 die Raststätten Jura Ost (A3), Oberlausitz Süd (A4), Kraichgau Süd (A6), Taunusblick (A5) und Breisgau (A5), wie eine Auswertung von insgesamt 240 Raststätten durch das Reiseportal kurzurlaub.de ergab. Die Auswertung beschränkte sich auf Einrichtungen entlang der Autobahnen A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, und A20.

Rechnet man die Noten der Rastanlagen auf die jeweilige Autobahn insgesamt um, schneidet die A6 mit einer Durchschnittsnote von 3,94 am besten ab. Dahinter folgen die A8 (3,93) und die A9 sowie die A4 mit jeweils 3,89. Schlusslicht ist die A7 mit 3,79. Bei den Bundesländern führt Sachsen (3,99) vor dem Saarland (3,97) und Bayern (3,93). Der Norden schneidet hier mit Niedersachsen (3,76), Hamburg (3,60) und Schleswig-Holstein (3,54) am schlechtesten ab.

