Patriots wollen Quarterback Brady neuen Vertrag anbieten

Der sechsmalige Super-Bowl-Champion New England Patriots will seinem Star-Quarterback Tom Brady einem Medienbericht zufolge einen neuen Vertrag anbieten.

Das Team aus der amerikanischen National Football League sei bereit, dem 42-Jährigen mehr als 30 Millionen US-Dollar pro Jahr zu bezahlen, berichtete das NFL Network auf seiner Internetseite, ohne genaue Quellen dafür zu nennen.

Brady war mit den Patriots diese Saison bereits in der ersten Playoffrunde gescheitert, sein zuletzt mit 23 Millionen US-Dollar dotierter Vertrag ist ausgelaufen. Zuletzt hatte er bekräftigt, noch nicht in sportliche Rente gehen zu wollen. Bislang gab es aber kein öffentlich bekanntes Angebot seines bislang einzigen NFL-Teams.

Brady kokettierte mit seiner ungeklärten Zukunft in einem TV-Werbespot, der während der US-Übertragung des Super Bowls zwischen den Kansas City Chiefs und den San Francisco 49ers am Sonntag (Ortszeit) ausgestrahlt wurde. „Sie sagen, dass alle guten Dinge enden müssen, dass die Besten wissen, wann es Zeit ist zu gehen“, sagt Brady darin – was für einen kurzen Schrecken bei vielen Fans gesorgt haben dürfte. Anschließend offenbart er jedoch, dass er ein Skript für einen Streaminganbieter vorliest. „Ich, ich gehe nirgendwohin“, fügt er hinzu.

Damit Brady bei den Patriots verlängert, dürfte er als Bedingung neue Verstärkungen für den Anlauf zu einem siebten Titel fordern. Endgültig unterschreiben könnte er einen neuen Vertrag erst im März. Medienberichten zufolge sollen unter anderem die Los Angeles Chargers und Las Vegas Raiders an Brady interessiert.