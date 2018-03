Patriots und NFL-Star Brady beeindrucken

Die New England Patriots erreichen zum siebten Mal in Serie das Playoff-Halbfinale im American Football. Superstar Tom Brady holt sich den nächsten Rekord. Für Vorjahresfinalist Atlanta Falcons und Matt Ryan ist der Traum vom Super Bowl dagegen schon vorbei.

Quarterback Tom Brady ist der Superstar der New England Patriots.

Foto: Michael Dwyer – dpa

Foxborough (dpa). Auch Gerüchte um einen Streit zwischen Star-Quarterback Tom Brady und seinem Trainer Bill Belichick haben die New England Patriots auf dem erneuten Weg Richtung Super Bowl nicht stoppen können.

Im Gegenteil: Der Titelverteidiger demonstrierte im Playoff-Viertelfinale der National Football League beim 35:14 gegen die Tennessee Titas eindrucksvoll seine Stärke. Dagegen schied der letztjährige Final-Gegner Atlanta Falcons mit Quarterback Matt Ryan durch das 10:15 bei den Philadelphia Eagles aus.

Vor dem ersten Playoff-Auftritt der Patriots in diesem Jahr hatte der TV-Sender ESPN von angeblichen Streitigkeiten zwischen Superstar Brady und Eigentümer Robert Kraft auf der einen sowie Erfolgscoach Belichick auf der anderen Seite berichtet. Davon war in der Divisional Round gegen die Titans nichts zu sehen. „Ich bin schon so lange dabei. In 18 Jahren wurden so viele Dinge über mich gesagt“, kommentierte Brady die angebliche Krise.

Der 40-Jährige überragte mit drei Touchdown-Pässen und stellte damit einen NFL-Rekord auf. Brady ist der einzige Quarterback, der in zehn Spielen in der K.o.-Runde mindestens drei Abspiele zu Touchdowns gab. „Ich schwöre, er bricht in jedem Spiel einen Rekord“, schwärmte Patriots-Profi Rob Gronkowski.

Am 21. Januar sind die Jacksonville Jaguars oder die Pittsburgh Steelers, die am Sonntagabend (19.05 Uhr) aufeinandertrafen, die letzte Hürde vor dem Super Bowl am 4. Februar in Minneapolis.

Eine Final-Neuauflage gegen die Atlanta Falcons und Quarterback Matt Ryan wird es nach deren Niederlage in Philadelphia jedoch nicht geben. Dabei hatten die Falcons knapp eine Minute vor dem Ende die große Chance auf den Halbfinal-Einzug. Atlanta stand an der 2-Yard-Linie der Eagles, doch der letzte Wurf-Versuch von Ryan kam nicht bei Receiver Julio Jones an. „Es hat nicht geklappt. Das ist sehr enttäuschend“, sagte Ryan nach dem Spiel.

Philadelphia jubelte dagegen. Trotz des Ausfalls von Stamm-Quarterback Carson Wentz gelang der Sprung unter die letzten Vier. „Wir haben das gemeinsam geschafft. Niemand muss bei uns übermenschlich sein. Es verringert den Druck, wenn du weißt, dass jeder für jeden spielt“, erklärte Ersatz-Quarterback Nick Foles. Gegner im Halbfinale am kommenden Sonntag ist der Sieger der Partie zwischen den Minnesota Vikings und den New Orleans Saints.