Weinheim

Liebe leben: Reality-Check

Partnerschaft: Wer Perfektion sucht, macht nichts besser

Von dpa/tmn

i Beziehungstipp: Perfekte Beziehungen gibt es nicht – Der Fokus sollte eher auf Kameradschaft und Unterstützung liegen, nicht nur auf Leidenschaft und dem Streben nach dem Ideal. (zu dpa: «Partnerschaft: Wer Perfektion sucht, macht nichts besser») Foto: Christin Klose/DPA

Das Gefühl, dass in der eigenen Beziehung Luft nach oben ist, kennen viele. Drei Experten-Tipps, was man dann tun und was man lieber lassen sollte.