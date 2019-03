Es sieht aus wie ein Feiertag für die Nordkoreaner: Das Parlament wird gewählt. Während die verarmte Atommacht international um Nahrungsmittelhilfe nachsucht, wird der bedeutungslose Stimmgang als bunte Veranstaltung inszeniert.

Pjöngjang (dpa). Der Wahltag in Nordkorea ist bunt. Viele Frauen tragen ihre farbenfrohen traditionellen Kostüme. Auf den Straßen in Pjöngjang wird an vielen Stellen getanzt und selbst ausländische Diplomaten sind ...