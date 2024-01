Plus

Weiterhin befassten sich die Mandatsträger mit dem anstehenden Parkplatzbau in der Lohbach, wozu der größte Redebedarf herrschte. Bürgermeister Ludwig berichtete zunächst von „Gerüchten“ und stellte klar, dass er in dem Gebiet weder selbst Häuser gekauft und abgerissen habe und dass er auch keine Garagen dort bauen wolle. Durch die Stadt wurden tatsächlich recht marode Gebäude abgerissen, auf der neuen Freifläche am Bach soll ein Parkplatz entstehen mit Raum für bis zu 19 Fahrzeuge.