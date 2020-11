Im Laufe des 16.11.2020, in der Zeit von 7:00 – 15:30 Uhr, wurde in Daun im Alten Neunkirchener Weg ein geparkter dunkelfarbener SUV vermutlich durch eine rollende, hölzerne Kabelrolle mit einem Durchmesser von etwa 1,80 m erheblich beschädigt.

Der vorgefundenen Spurenlage nach zu deuten, rollte die Kabelrolle vermutlich von einem oberhalb des Neunkirchener Weges gelegenen Grundstücks den Abhang hinunter gegen, bzw. auf das Fahrzeug. Wie sich die Rolle von dort aus in Bewegung setzen konnte, ist bisher unklar. Bei Feststellung des Schadens am Pkw durch den Besitzer befand sich die Kabelrolle jedoch nicht mehr an der Schadensstelle, sondern vermutlich wieder auf dem Gelände oberhalb. Zeugen, die möglicherweise Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden dringend gebeten, sich mit der Polizei Daun, Tel. 06592 9626-0, in Verbindung zu setzen.



